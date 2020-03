Coronavirus, la Fit: «Internazionali di Roma sospesi, non cancellati»

Gli Internazionali Bnl d'Italia, come gli altri tornei rientranti nella finestra temporale estesa fino al 7 giugno, non sono stati oggetto di cancellazione bensì di temporanea sospensione in seguito alle decisioni prese da Atp e Wta. Lo sottolinea la Fit, spiegando che insieme con Sport e Salute sta collaborando con le due organizzazioni per determinare se sia possibile riprogrammare il torneo romano nella seconda parte dell'anno. «Per questo motivo - si spiega in un nota - il torneo non ha ancora diffuso indicazioni circa le modalità di riprotezione dei biglietti fino a qui venduti. L'attenzione al cliente resta la nostra priorità e, pertanto, sarà nostra premura fornire adeguate informazioni appena possibile» © RIPRODUZIONE RISERVATA