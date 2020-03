Coronavirus, Serena Williams: «E' una cosa seria, starò a casa 6 settimane»

«Trascorrerò le prossime 6 settimane in solitudine. Sarò una moglie, una mamma. Cucinerò, farò le pulizie e il cambio di stagione primaverile. Farò maschere per il viso, seguirò tutorial per il trucco. Vi farò sapere come va… state tutti al sicuro. Questa è una cosa è seria». È il video messaggio che Serena Williams posta su Instagram. La 38enne statunitense resterà isolata nelle prossime settimane per restare al sicuro dall'emergenza Coronavirus, ormai dilagante anche negli Stati Uniti. La Williams ha gareggiato per l'ultima volta agli Australian Open, dove è stata sconfitta agli ottavi per mano della cinese Qiang Wang in tre set, fallendo l'assalto al 24esimo titolo del Grande Slam. © RIPRODUZIONE RISERVATA