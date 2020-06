Coronavirus, l'annuncio dell'Itf: Coppa Davis e Fed Cup rinviate al 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le, in calendario inizialmente dal 23 al 29 novembre alla Caja Magica di Madrid, sono state rinviate al 2021 a causa della pandemia da. È arrivata oggi la decisione ufficiale dell'Itf, che ha fissato le nuove date: si giocherà sempre in Spagna dal 22 al 28 novembre. Tra le 18 nazioni partecipanti c'è l', che ha conquistato la qualificazione alle finali di Davis battendo lo scorso marzo la Corea del Sud a Cagliari.Oltre all'Italia saranno al via Croazia, Ungheria, Colombia, Stati Uniti, Australia, Germania, Kazakistan, Austria, Svezia, Repubblica Ceca ed Ecuador. Sono queste le dodici nazionali promosse dal turno preliminare di qualificazione della Coppa Davis lo scorso marzo prima che scoppiasse la pandemia. Erano già ammesse di diritto le quattro semifinaliste della passata edizione, la prima con il nuovo format, Spagna, Canada, Russia e Gran Bretagna e le due wild card Francia e Serbia.«È una grande delusione per tutti noi che le finali di Coppa Davis non si terranno nel 2020 - ha detto, presidente di- non sappiamo come si svilupperà la situazione nelle nazioni qualificate e se le restrizioni in Spagna saranno sufficientemente ridotte. È impossibile prevedere la situazione a novembre e garantire la sicurezza di coloro che viaggiano a Madrid. Questo rinvio non ha alcun impatto a lungo termine sulle nostre ambizioni in merito allo sviluppo e alla crescita della Coppa Davis. ITF e Kosmos Tennis non vedono l'ora di offrire una competizione eccezionale nel 2021».Tutto rinviato al 2021 anche per la. Le finali a 12 squadre inizialmente in calendario lo scorso aprile si giocheranno dal 13 al 18 aprile sempre sulla terra rossa indoor dell'Arena Laszlo Papp di, in Ungheria. Le 12 nazioni finaliste secondo il nuovo format della Fed Cup restano Francia, Russia, Ungheria, Australia, Bielorussia, Belgio, Stati Uniti, Spagna, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania e Svizzera.Rinviate al febbraio 2021 le sfide dei play off per la promozione che si sarebbero dovute giocare lo scorso 17 e 18 aprile. L'Italia, che aveva staccato il pass a Tallin lo scorso febbraio, è stata sorteggiata contro la Romania in trasferta. La vincente conquisterà un posto nei preliminari della Fed Cup 2021, che designeranno le nazioni protagoniste poi in aprile delle Finali di Budapest.