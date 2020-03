Federer dona un milione di franchi per le famiglie svizzere in difficoltà

Roger Federer ha donato un milione di franchi, poco meno di un milione di euro, alle famiglie svizzere più in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso campione elvetico tramite un post sul suo profilo Instagram. «Sono tempi difficili per tutti, e nessuno deve essere dimenticato - scrive Federer -. Mirka ed io abbiamo deciso donare un milione di franchi svizzeri alle famiglie più vulnerabili della Svizzera. Il nostro contributo è solo l'inizio. Speriamo che altri si uniscano per sostenere le famiglie più in difficoltà. Assieme possiamo superare questa crisi! State in salute!». © RIPRODUZIONE RISERVATA