Djokovic manda un messaggio all'Italia: «Resta forte e unita e andrà tutto bene»

«Cara Italia, anche se stai attraversando un periodo molto difficile, sappi che non sei sola in questa situazione. Ti sosteniamo e ti inviamo il nostro amore, il nostro sostegno, le nostre preghiere e desideriamo tu rimanga forte per affrontare e superare questi giorni difficili. Resta forte e coraggiosa, fiduciosa, sana e unita. Andrà tutto bene». È il messaggio inviato tramite una story su Instagram dal n.1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, all'Italia colpita dall'emergenza coronavirus. Il campione serbo ha un rapporto privilegiato col Belpaese dove ha vissuto allenato per diversi anni da Riccardo Piatti. 'Nolè parla bene l'italiano e afferma di essere anche un tifoso milanista. Djokovic ha trionfato 4 volte sulla terra rossa degli Internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA