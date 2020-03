Indian Wells si arrende al virus: cancellato il torneo

Anche gli Stati Uniti e il grande tennis iniziano a fermarsi per paura del coronavirus. Nella notte italiana è arrivata la clamorosa decisione del torneo di Indian Wells (in programma da oggi in California): il "quinto Slam" è stato cancellato per paura dell'epidemia con un piccolo spiraglio per il ricollocamento nel corso della stagione. La decisione è stata presa dopo che «il dipartimento di sanità pubblica della contea di Riverside ha dichiarato un'emergenza di salute pubblica per la Coachella Valley dopo un caso confermato di coronavirus Covid-19 a livello locale» ha detto il management del torneo in un comunicato. © RIPRODUZIONE RISERVATA