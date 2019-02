Coppa Davis, 3-1 all'India: l'Italia conquista le Finals

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Italtennis batte l'India 3-1 e accede alla fase finale della Coppa Davis nuova formula, che si giocherà a Madrid nel mese di novembre. Il terzo punto decisivo per gli azzurri nella sfida con l'India è stato conquistato da Andreas Seppi che nel suo secondo singolare ha battuto il numero uno indiano Prajnesh Gunneswaran con il punteggio di 6-1 6-4.Seppi non ha sbagliato nulla nel suo match contro Prajnesh, dominato dall'inizio alla fine e durato appena un'ora. Gli indiani dopo il punto conquistato nel doppio (il duo Bopanna-Sharan ha prevalso su Berrettini-Bolelli per 2-1) accarezzavano il sogno del colpaccio, ma il numero 37 del mondo non ha lasciato spazio alle ambizioni dei rivali. Sui campi in erba del South Club di Calcutta è finita così 3-1 per l'Italia che guadagna un posto fra i magnifici 18 che disputeranno la fase finale della nuova Coppa Davis, in programma a Madrid dal 18 al 24 novembre. Seppi e Berrettini avevano vinto i singolari nella prima giornata, poi oggi c'era stato il successo degli indiani nel doppio, infine la parola fine sulla sfida l'ha messa l'altoatesino. Delle altre 11 pretendenti a un posto per le finals di novembre (oltre alle già ammesse di diritto Croazia, Francia, Spagna, Usa, Argentina e Gran Bretagna) l'Australia è già passata battendo la Bosnia 3-0. In giornata i verdetti delle altre dieci sfide in corso.