Cobolli e Zeppieri qualificati all'Australian Open: sale a sette il numero di italiani in gara

Aumenta il numero di italiani in gara nell'Australian Open. Gli azzurri che prenderanno parte al Grande Slam «down under», in partenza domenica sui campi in cemento del Melbourne Park, saranno sette. Nella notte italiana, hanno centrato la qualificazione sia Giulio Zeppieri che Flavio Cobolli. Il primo ha vinto 6-3, 6-2 contro lo svizzero Alexander Ritschard, mentre il secondo ha sconfitto 6-4, 6-2 l'argentino Santiago Rodriguez Taverna. I due vanno a rinforzare la pattuglia azzurra composta da Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego.

