Classifica Atp, Djokovic in testa davanti a Nadal. Fognini il migliore azzurro

L'ultima classifica dell'anno 2018 pubblicata oggi dall'Atp e dalla Wta certifica in maniera definitiva le posizioni dei migliori tennisti mondiali, già pronti alla nuova stagione, al via lunedì prossimo, 31 dicembre, Brisbane (Australia) per gli uomini e a Shenzhen (Cina) per le donne. In vetta per l'Atp c'è Novak Djokovic, all'ottava settimana consecutiva al comando (la 231esima complessiva). In seconda posizione c'è Rafael Nadal, staccato di 1.565 punti, mentre sul gradino più basso del podio c'è Roger Federer che precede il «maestro» Alexander Zverev e Juan Martin Del Potro. Il migliore degli azzurri e Fabio Fognini, 13/o e con best ranking eguagliato. Marco Cecchinato resta numero 20, Andreas Seppi al 37. Nella classifica femminile, Simona Halep è in vetta per la 44/a settimana consecutiva (la 60/a complessiva): la 27enne rumena di Costanta, bloccata da fine settembre per un problema alla schiena, ha un vantaggio di 1.046 punti sulla tedesca Angelique Kerber che precede la danese Caroline Wozniacki. Azzurre: Camila Giorgi è al numero 26 (best ranking), unica nella top 100.



Rafael Nadal ha reso noto il suo programma per il 2019, sono 16 i tornei che il maiorchino disputerà: i quattro tornei dello Slam, gli otto Atp Masters 1000 obbligatori, il torneo di Montecarlo e gli Atp 500 di Acapulco e Barcellona e l'Atp 250 di Brisbane. A queste date il mancino di Manacor ha aggiunto il torneo esibizione di Abu Dhabi (venerdì 28 dicembre ndr), la Coppa Davis, l'appuntamento con la Rod Laver Cup ed eventualmente le Atp Finals di Londra uno dei pochi trofei a mancare nel suo palmares.

