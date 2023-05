Internazionali tennis, Alcaraz primo nella classifica ATP

Proprio durante il match di esordio agli Interazionali BNL d'Italia, Carlos Alcaraz conquista la vetta della Classifica ATP di tennis. Lo spagnolo supera Djokovic mentre sul Centrale gioca il derby contro Ramos Vinolas. La notizia, condivisa anche dai social ufficiali del torneo capitolino, era attesa dai tifosi del tennista nato a Murcia.

