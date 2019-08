Cincinnati, Berrettini e Murray, due rientri con sconfitta

Matteo Berrettini fuori da Cincinnati. Non sono bastati 13 ace a. Il tennista romano, numero 26 del ranking, è stato eliminato in due set dall'argentino Juan Ignacio Londero (n.55, in gara con una wild card), con il punteggio di 7-6(7/3), 6-3. Tra i due non c'erano precedenti. Berrettini rientrava dopo un mese di stop per l'infortunio alla caviglia destra, che gli ha impedito di difendere il titolo a Gstaad.



È stato amaro anche il ritorno in campo di Andy Murray. L'ex numero uno del mondo (attualmente 325 della classifica Atp) è uscito al primo turno del torneo di Cincinnati, battuto con un doppio 6-4 dal francese Richard Gasquet. Lo scozzese, in tabellone grazie ad una wild card, tornava a giocare in singolare dopo l'operazione all'anca sostenuta a gennaio Ultimo aggiornamento: 22:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA