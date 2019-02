Buenos Aires, Cecchinato liquida Pella e vola in finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terza finale nel circuito maggiore per Marco Cecchinato che domani giocherà per il titolo dell’Argentina Open, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 590.745 dollari in svolgimento sulla terra battuta di Buenos Aires. Il 26enne di Palermo, numero 18 del ranking mondiale e terza testa di serie, ha battuto 6-4 6-2 in semifinale - in poco più di un'ora di gioco - l’argentino Guido Pella, numero 50 Atp, che nei quarti aveva annullato 4 match point all'astro nascente spagnolo Jaume Munar.Nell'altra semifinale sono impegnati il primo favorito del tabellone, l’austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e campione in carica, che nella notte italiana ha superato in rimonta (4-6 6-4 6-3) l'uruguaiano Pablo Cuevas, numero 78 Atp, e l'argentino Diego Schwartzman, numero 19 della classifica mondiale e quarta testa di serie, che ha sconfitto per 61 75 lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 96 Atp.