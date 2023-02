Camila Giorgi vince al Wta di Merida, battuta Sloane Stephens in due set

Successo per Camila Giorgi, che centra l'ingresso in semifinale al torneo Wta di Merida (cemento, montepremi 259.303 dollari) in corso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico.

Camila Giorgi batte Sloane Stephens

La 31enne di Macerata, numero 68 del ranking, ha rifilato un eloquente 6-0, 6-0, in appena 47 minuti di partita, alla statunitense Sloane Stephens, numero 41 Wta e seconda favorita del seeding. «L'atmosfera è fantastica - ha detto l'azzurra ringraziando il pubblico che l'ha sostenuta - ci sono le condizioni migliori per giocare per me. E sono davvero molto contenta per il tennis che sto esprimendo». In semifinale - la 19esima in carriera - Giorgi dovrà vedersela con la ceca Katerina Siniakova, numero 47 del mondo e quarta testa di serie, che ha battuto 6-1, 5-7, 6-0, dopo quasi due ore di lotta l'altra azzurra Elisabetta Cocciaretto, numero 54 Wta e settima favorita del seeding.