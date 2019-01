Brisbane, Pliskova quarta semifinalista, affronterà la Vekic

Completato il quadro delle semifinaliste al 'Brisbane International' il torneo WTA che ha aperto la stagione tennistica sul cemento australiano, uno dei tre appuntamenti inaugurali del calendario 2019 (gli altri due ad Auckland e Shenzhen). Nella parte alta del tabellone saranno di fronte la croata Donna Vekic e la ceca Karolina Pliskova. Nei quarti la 22enne di Osijek, numero 34 del ranking mondiale, ha travolto per 6-2 6-0 la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (30) protagonista al secondo turno dell'eliminazione dell'ucraina Elina Svitolina (4) e prima favorita del seeding oltre che campionessa in carica. La 26enne di Louny (8) si è invece imposta 6-1 1-6 6-1 sull'australiana Ajla Tomljanovic 46). Le altre semifinaliste sono la giapponese Naomi Osaka (5) e seconda favorita del seeding, grazie al successo in rimonta per 3-6 6-0 6-4 sulla lettone Anastasja Sevastova (11) e l'ucraina Lesia Tsurenko (27) che ha avuto la meglio per 7-5 6-3 sull'estone Anett Kontaveit (20).

