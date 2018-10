Bnp Paribas Wta Finals, Svitolina in finale con la Stephens

Sloane Stephens vince la seconda semifinale e sfiderà Elina Svitolina nell'ultimo atto delle Wta Finals in corso di svolgimento sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore. La statunitense n.6 del mondo si è imposta in rimonta, 0-6, 6-4, 6-1 sulla ceca Karolina Pliskova, numero 8 del ranking, dopo un'ora e 57 minuti di gioco. In precedenza l'ucraina Svitolina si era imposta 7-5, 6-7 (5-7), 6-4 sull'olandese Kiki Bertens. Ultimo aggiornamento: 15:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA