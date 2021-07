Berrettini-Hurkacz, si decide il primo finalista a Wimbledon. Diretta dalle 14.30

Venerdì 9 Luglio 2021, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 14:02

Eguagliato il primato storico di Nicola Pietrangeli - che da 61 anni era il solo e unico italiano ad essersi spinto fino alle semifinali di Wimbledon - oggi Matteo Berrettini proverà a fare di meglio giocandosi un posto nella finalissima di domenica contro il polacco Hubert Hurkacz, numero 18 al mondo fresco di vittoria per 3 a 0 contro Roger Federer nel suo quarto di finale.

Pietrangeli: «Berrettini usi servizio e diritto per "punire" Hurkacz»

Il percorso fino alle semifinali

L'azzurro arriva alla semifinale che si giocherà sul Centre Court dopo aver condotto il torneo quasi a pieni giri, sporcato da soli due set persi, uno al primo turno contro l'argentino Guido Pella per 3-6 e l'altro proprio ai quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime - col punteggio di 5-7 -. Dei cinque match giocati sin qui, solo l'ultimo ha sforato le tre ore, mentre gli altri sono stati condotti e vinti piuttosto agevolmente dal tennista romano che già due settimane fa aveva trionfato al Queen's.

Anche il polacco ha avuto un percorso tutto sommato agevole per quanto riguarda i risultati, ma al contrario dell'italiano si è già imbattuto in due top 10 del ranking mondiale. In ordine temporale inverso, Federer, liquidato come visto in 3 set in cui il terzo è stato chiuso addirittura per 6-0, e Daniil Medvedev, con cui invece ha dovuto forzare tra quarto e quinto set per recuperare il 2 a 1 di svantaggio. Al primo turno, peraltro, Hurkacz è stato già carnefici dell'altro azzurro Lorenzo Musetti.

Se l'italiano dovesse vincere e giungere in finale, incontrerebbe uno tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov, per provare a portare a casa uno Slam che al tennis italiano manca dal 2015, quando Flavia Pennetta alzò nel cielo di Flushing Meadows il trofeo degli Us Open dopo aver battuto in finale l'altra azzurra Roberta Vinci.