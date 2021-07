Diretta Berrettini-Auger-Aliassime live 2-1 (6-3 5-7 7-5). L'azzurro va ad un game dalle semifinali (5-2)

Mercoledì 7 Luglio 2021, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 21:00

4° SET 5 - 2

- Recupera da 0-30 Berrettini, annullando il vantaggio del canadese facendo affidamento sulle prime di servizio. Il romano è ora ad un game dalla semifinali di Wimbledon

- Non molla il canadese, che in un game tirato riesce a tenere comunque solo un break di svantaggio

- Servizio tenuto a 0 da Berrettini, che allunga ancora nel quarto set

- Avanti 30 a 0 Auger-Aliassime si farecuperare, ma è bravo a tenere i nervi saldi e a vincere il game

- Difende agevolmente il break Matteo Berrettini, che vince il quinto game consecutivo a cavallo tra terzo e quarto set

- Subito break dell'azzurro, che allunga nel terzo set

- Primo game agevole per Berrettini, che tiene il servizio

3° SET 7 - 5

- Auger-Aliassime concede il break nel gioco più importante del set, che Berrettini chiude per portarsi avanti nella partita 2 set a 1

- Bel game da parte dei due tennisti, che si rincorrono punto a punto sul servizio dell'italiano, che alla fine la spunta

- Altro game a zero per il canadese, che sfrutta la potenza del suo servizio per non far iniziare mai lo scambio a Berrettini

- Game in controllo per l'azzurro, che sbaglia pochissimo e al cambio campo avrà l'occasione per chiudere il set in ricezione

- Brilla ancora il canadese al servizio, tenendo a 15 l'azzurro

- Torna a servire bene Berrettini, che chiude il game con poche sbavature e concedendo solo un 15

- Tiene a zero il servizio Auger-Aliassime, che chiude il game con un ace

- Berrettini fatica nel game, ma riesce a portarlo a casa

- Pareggia i conti Auger-Aliassime, che tiene il game a 30

- Game agevole per Berrettini, che torna avanti nel set

- Fatica un po' il canadese, ma alla fine porta a casa il game

- Buon primo game dell'azzurro, che tiene il servizio

2° SET 5 - 7

- Auger-Aliassime difende il servizio e incassa il secondo set dopo aver servito il settimo ace della sua partita

- Cede il servizio Berrettini, che dopo aver annullato un paio di palle break e aver sprecato un game point, concede il break

- Ancora bene Auger-Aliassime, che però è agevolato nel game da qualche errore non forzato di Berrettini

- Tiene il servizio il romano, che giocherà in ricezione il primo game per vincere il set

- Auger-Aliassime annulla tre break point e vince il game ai vantaggi

- Terzo game consecutivo anche per l'azzurro, che si porta di nuovo avanti nel punteggio

- Controbreak di Berrettini, che recupera lo svantaggio

- Reazione d'orgoglio di Berrettini, che spezza la striscia di tre game consecutivi del canadese tenendo a 0 il servizio

- Buon game del canadese, che tiene a 0 il servizio

- Auger-Aliassime si aggiudica il game dopo essersi visto annullare due palle break. La terza è quella buona

- Tiene agevolmente il servizio Auger-Aliassime

- Subito avanti nel secondo set l'azzurro, che difende bene il servizio

1° SET 6 - 3

- Berrettini si prende la prima ripresa dopo essersi visto annullare ben sei set point tra ottavo e nono game. Ma il settimo è quello giusto

- Sul 40-0 Berettini cala di colpi, facendosi annullare 4 set point e cancellando due palle break. Alla terza palla break però il canadese chiude il game

- Il canadese spezza la striscia di 5 game consecutivi di Berrettini tenendo il servizio a zero

- Tiene ancora agevolmente il servizio il numero 9 al mondo

- Secondo break dell'incontro per Berrettini, che ha bisogno nuovamente di due palle break per chiudere il game

- Buon game di Berrettini, che dopo aver perso il primo 15 mette 4 punti di fila

- Break di Berrettini, che avanti 15-40 spreca la prima palla break ma concretizza la seconda

- Primo servizio tenuto a 15 anche dal romano Berrettini

- Tiene a 15 il primo game del set il canadese Auger-Aliassime.

Potrebbe essere una giornata storica quella del tennis italiano oggi a Wimbledon. Il numero uno azzurro Matteo Berrettini sfiderà ai quarti di finale il 20enne canadese Felix Auger-Aliassime - al primo quarto di carriera in uno Slam - per strappare un pass alle semifinali di venerdì e per siglare l'ennesimo grande record tricolore sui campi in erba inglesi.

Dopo 23 anni di nuovo un italiano nei quarti di #Wimbledon! "Io e gli altri ragazzi stiamo scrivendo la storia del tennis, è una cosa che mi riempie d'orgoglio" @MattBerrettini#stayFIT #tennis @frapaoletti pic.twitter.com/i2AyixvDUJ — Federtennis (@federtennis) July 5, 2021

A caccia di record

Con l'accesso ai quarti il romano era diventato il quinto italiano a spingersi fino a questo punto dopo Uberto De Morpurgo, Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli e Davide Sanguinetti, l'ultimo dei quali c'era riuscito ben 23 anni fa. Ancora più datato è il primato segnato da Pietrangeli, che nel 1960 (61 anni fa) a 27 anni - Berrettini ne ha 25 - giunse addirittura alle semifinali, cedendo in 5 tiratissimi set al grande Rod Lever, non uno capitato lì per caso.

Berrettini arriva all'incontro col favore dei pronostici, soprattutto visti i suoi score sul verde nell'anno 2021. La stagione erbivora per il numero 9 al mondo è iniziata come meglio non poteva meno di dieci giorni fa, con un trionfo quasi comodo al Queen's, dove in tutto il torneo ha lasciato un solo set e solo in finale contro Cameron Norrie, poi battuto 2 a 1.

A Wimbledon, ad oggi, quasi meglio: solo una sbavatura al primo round, quando ha regalato all'argentino Guido Pella il secondo set del match, per poi annichilirlo nel terzo e nel quarto. Da lì in poi percorso che definire in discesa sarebbe quasi eufemistico: non per demeriti avversari, si intenda. Matteo ha dimostrato di avere un tennis del tutto adatto alla superficie e lo score di set vinti-persi tra secondo turno e quarti recita un palese 9-0, set in cui una sola volta è andato fino a tiebreak e in cui ha sforato le due ore di gioco di quindici minuti solo una volta contro l'olandese Van De Zandschulp. Il resto è storia, già scritta ma ancora da scrivere.