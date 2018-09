San Pietroburgo, Shapovalov ferma Berrettini

Matteo Berrettini si è fermato al secondo turno del torneo Atp di San Pietroburgo, in Russia. Il 22enne romano, numero 62 del ranking mondiale, dopo l'affermazione sullo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 Atp, ha ceduto in tre set al canadese Denis Shapovalov, numero 34 Atp e settimo favorito del seeding: 7-6 (8-6), 4-6, 6-0 il punteggio, in poco meno di due ore di gioco, in favore del Next Gen nel tie-break ha annullato un set point all'azzurro. © RIPRODUZIONE RISERVATA