Diretta Berrettini-Hurkacz alle ore 21, dove vederla in tv. Il tennista italiano ci prova, Sinner si scalda

Matteo Berrettini vuole giocare, non ci sono dubbi, e ci sta provando in tutti modi per tornare nei campi del Pala Alpitour di Torino per le Atp Finals. Dopo il primo turno, finito sul più bello per un problema muscolare all'addome, per il tennista italiano l'incubo che possa non essere in grado di continuare la sua seconda avventura nell'elite dello sport con le racchette, la prima nella sua Italia, è più che concreto. E quindi stasera alle 21, per la gara contro Hubert Huckarz, si sta scaldando anche Jannik Sinner. L'altoatesino, il primo escluso dal torneo, è anche il primo a subentrare in caso di forfait di un concorrente.

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita di Berrettini, o di Sinner all'occorrenza, contro Hurkacz delle 21 di Torino si potrà vedere in diretta tv su Sky per gli abbonati e anche in chiaro su RaiDue. Sarà quindi disponibile su SkyGo e Raiplay in streaming. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.