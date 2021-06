Roland Garros, Berrettini approda al terzo turno battendo Coria in 3 set. Eliminato Seppi, in campo Camila Giorgi

Vince ancora Matteo Berrettini, che agli Open di Francia raggiunge il secondo turno dopo aver battuto il ventinovenne argentino Federico Coria in tre agevoli set. Il tennista italiano numero 1 si assicura i sedicesimi di finale sui campi del Roland Garros facendo parsimonia di energie e liquidando l'avversario in poco meno di due ore, concedendo una solo sbavatura nel terzo set quando, già avanti di due break (4-1) se ne fa recuperare uno per poi riprenderselo nel game successivo. 6- 3 6-3 6-3 il punteggio finale a favore del romano, che al prossimo turno se la vedrà con Soonwoo Kwon.

The sweet taste of victory 😋 No.9 seed @MattBerrettini has equalled his previous best #RolandGarros performance with a 6-3, 6-3, 6-2 R2 win over Federico Coria. pic.twitter.com/QXx2joNhst — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2021

Il sucoreano nel suo secondo turno ha infatti battuto il nostro Andreas Seppi in 2 ore e 40 minuti, tenendolo a 0 set ma in un match comunque molto equilibrato in cui a farla da padrone sono stati in servizi (5 soli break in tutto l'incontro, di cui 4 a favore dell'asiatico). Il 24enne numero 91 al mondo si è dimostrato più incisivo nei finali di tutte le riprese, mettendo i break decisivi al nono game del primo set e all'undicesimo game sia del secondo che del terzo set, imponendosi con il punteggio finale di 6-4 7-5 7-5.