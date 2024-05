Matteo Berrettini non parteciperà al Roland Garros. Il tennista azzurro lo ha annunciato sul suo profilo Instagram, sottolineando di non sentirsi ancora pronto.

«Nonostante mi stia allenando intensamente - scrive Berrettini - non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull'erba. Grazie, come sempre, per il continuo supporto: dobbiamo avere solo un altro po' di pazienza».