Queen's, Berrettini batte Evans 7-6 6-3 e vola in semifinale

Ancora una vittoria comoda per Matteo Berrettini, che conquista l'accesso alla semifinale del Queen's battendo il "padrone di casa" britannico Daniel Evans in due set col punteggio di 7-6 6-3. Per il numero uno azzurro è il terzo trionfo in terra inglese senza perdere alcun set, e questa volta al romano serve un'ora e quarantun minuti per lasciarsi andare con le mani al cielo. Il numero 25 del mondo è un osso duro però, e trascina il primo set sino al tie-break che perde 7-5. Dura invece "solo" 39 minuti un meno combattuto secondo set, in cui l'azzurro esplode tutta la potenza dei suoi colpi e incassa il break all'ottavo game, difeso poi nel game successivo in cui ipoteca il match.

APPROFONDIMENTI ATP TOUR Queen's, Berrettini batte Murray 6-3 6-3 e approda al terzo... ATP TOUR Queen's, Fognini eliminato al secondo turno da Cilic (3-6... ATP TOUR Berrettini-Travaglia, le foto dello spettacolare derby italiano... ATP TOUR Berrettini vince 7-6, 7-6 il derby italiano con Travaglia al... ATP TOUR Queen's, Sinner e Sonego fuori al primo turno

Al prossimo turno il Berettini incontrerà l'australiano Alex De Minaur, che hai quarti ha superato in un tour de force di tre set il croato Marin Cilic.