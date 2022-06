Berrettini avanti al Queen's: battuto Paul in due set (6-4 6-2). In semifinale affronterà l'olandese Botic van de Zandschulp

Matteo Berrettini in semifinale al Queen's. Il tennista romano ha battuto l'americano Paul in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Dopo la vittoria al torneo di Stoccarda e un rientro dopo l'infortunio alla mano che l'ha tenuto lontano dai campi per quasi tre mesi, un'altra bella notizia per l'azzurro specialmente in vista di Wimbledon. Berrettini, nmero 10 del ranking mondiale, ha cominciato male la sua partita ed è andato sotto 4-1 nel primo set prima di infilare cinque game consecutivi. Nel secondo ha approfittato degli errori (e di qualche acciacco) di Tommy Paul per vincere nettamente 6-2. In semifinale affronterà l'olandese Botic van de Zandschulp (n. 29 Atp).