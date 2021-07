Berrettini, il papà Luca gioca a Padel: sconfitto in semifinale di Coppa dei Canottieri

Giovedì 15 Luglio 2021, 21:49

Tale figlio, tale padre. Più o meno. Luca Berrettini, padre di Matteo, primo tennista italiano a raggiungere la finale di Wimbledon, gioca a padel e, proprio come il figlio, sembra avere un certo talento. Berrettini senior si è spinto fino alla semifinale della Coppa dei Canottieri, torneo organizzato dal Circolo Canottieri Lazio, difendendo i colori del Circolo Magistrati della Corte dei conti. Luca Berrettini si è fermato a un passo dalla finale ma, proprio come il figlio Matteo, non smetterà di provarci.