Us Open, Berrettini in campo questa notte in semifinale contro Nadal: non giocherà prima delle 23.30 Così in tv

Sale l'attesa per la semifinale di questa notte agli Us Open che vedrà Matteo Berrettini affrontare Nadal, numero 2 al mondo e grande favorito. Il match è programmato non prima delle 23.30 italiane (Eurosport 1 e 2 ed Eurosport Player), ma il match inizierà, salvo clamorosi colpi di scena, più tardi e cioè al termine dell'altra semifinale tra Medvedev e Dimitrov che si annuncia molto combattuta anche se il primo lamenta un risentimento a una gamba.

In caso di ritiro o di match ultraveloce vale comunque l'orario delle 23.30, quindi prepariamoci a una lunga notte di passione per sostenere il giovane romano che non sembra aver accusato la fatica per la maratona vinta su Monfils che l'ha proiettato dove per l'Italia era arrivato solo Corrado Barazzutti, 42 anni fa.

A parlare di Matteo Berrettini è anche il suo primo maestro, Raoul Pietrangeli, al circolo della Corte dei Conti di Roma:

Dove può arrivare Matteo? Secondo me lui è già arrivato. Quando sei nei primi 20 del ranking mondiale è così. Sarebbe anche bello vederlo numero uno, non posso dire che ce la farà ma secondo me ha ancora un entusiasmo pazzesco per sorprendere. Ho iniziato ad allenarlo dai 7 e poi fino ai 14 anni - racconta il coach - Dal mini tennis fino all'under 15. Era un ragazzo molto serio, molto umile e molto disponibile a lavorare. Si divertiva anche se non faceva i punti, era disposto sempre ad apprendere

Ultimo aggiornamento: 6 Settembre, 14:05

