Us Open, Berrettini in campo nella seconda semifinale: non giocherà prima delle 23.30

C'è grande attesa per la semifinale di domani agli Us Open che vedrà Matteo Berrettini affrontare Nadal. Il match è programmato non prima delle 23.30 italiane, ma il match inizierà, salvo clamorosi colpi di scena, più tardi e cioè al termine dell'altra semifinale tra Medvedev e Dimitrov.

Nadal: «Matteo picchia forte, sarà una grande semifinale»



A parlare di Matteo Berrettini è anche il suo primo maestro, Raoul Pietrangeli, al circolo della Corte dei Conti di Roma:

Dove può arrivare Matteo? Secondo me lui è già arrivato. Quando sei nei primi 20 del ranking mondiale è così. Sarebbe anche bello vederlo numero uno, non posso dire che ce la farà ma secondo me ha ancora un entusiasmo pazzesco per sorprendere. Ho iniziato ad allenarlo dai 7 ai 14 anni - racconta il coach - Dal mini tennis fino all'under 15. Era un ragazzo molto serio, molto umile e molto disponibile a lavorare. Si divertiva anche se non faceva i punti, era disposto sempre ad apprendere

