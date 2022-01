Diretta Berrettini-Monfils: live dalle 11 il match dei quarti di finale di Australian Open

Monfils-Berrettini è il secondo quarto di finale in programma oggi agli Australian Open. Il primo, dei due italiani ancora in gara nello slam (domani toccherà a Sinner contro Tsitsipas). Il tennista romano è già al suo miglior risultato personale a Melbourne e punta a una vittoria che sarebbe ancora una volta storica. Davanti a lui Monfils, avversario esperto che darà filo da torcere a Matteo. Ad attendere il vincitore in semifinale ci sarà Rafael Nadal, che ha battuto nella notte il canadese Denis Shapovalov in cinque set.

Sinner e Berrettini nella storia, 2 italiani ai quarti di uno slam come Panatta e Bertolucci 49 anni fa

Monfils-Berrettini, la diretta

Dalle 11 italiane il live blog della partita