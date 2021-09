Berrettini-Djokovic, diretta Us Open: i precedenti (l'ultimo in finale a Wimbledon) e dove vederla in tv e streaming

Mercoledì 8 Settembre 2021, 12:34

Se non è diventato un grande classico del tennis, poco ci manca. Di sicuro è diventato un grande classico del tennis estivo: ai quarti di finale degli Us Open sarà ancora Djokovic-Berrettini. Dopo essersi incrociati poche settimane fa a Wimbledon, i due si ritrovano a Flushing Meadows: in palio c'è la semifinale, che l'azzurro ha già raggiunto nel 2019. Il venticinquenne romano è la testa di serie numero 6 del torneo, Nole è il numero uno al mondo. Per Berrettini si tratta del terzo quarto di finale consecutivo in uno slam dopo quelli di Parigi e Londra. L'appuntamento degli Us Open però è importantissimo a livello di record anche per Djokovic: se dovesse vincerlo, diventerebbe con 21 Slam l'uomo più vincente della storia.

APPROFONDIMENTI US OPEN Santopadre lancia Berrettini TENNIS Berrettini: «Non mi voglio fermare ora, adesso mi... TENNIS Barazzutti: «Djokovic punta al grande slam ma Berrettini... SPORT Wimbledon, Berrettini sconfitto ma dai social solo applausi per... SPORT Matteo Berrettini arriva al Quirinale

Santopadre lancia Berrettini: «Dai Matteo, contro Djokovic questa è la volta buona»

Berrettini-Djokovic, i precedenti

Tre i precedenti, tutti vinti da Djokovic. Il primo risale al 2019 alle ATP Finals di Londra, vinto in due set dal serbo. Poi i due più recenti: i quarti del Roland Garros e la finale di Wimbledon. Sull'erba Nole ha vinto in quattro set.

Dove vedere Berrettini-Djokovic in tv e streaming

I quarti di finale degli Us Open tra Djokovic e Berrettini si giocano nella notte italiana tra mercoledì 8 settembre e giovedì 9 settembre, non prima delle 2.30. La gara è la seconda nel programma che partirà all'una. Sarà visibile in tv sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili sul pacchetto Sky ai canali 210 e al 211) e in streaming - per gli abbonati - sulle piattaforme LiveNow, NowTV, Discovery Plus e Dazn.