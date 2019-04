Berrettini-Djere, diretta Atp Budapest: 2-1, subito break del romano

Matteo Berrettini a Budapest a caccia della seconda finale Atp in carriera dopo il titolo dell'anno scorso a Gstaad, in Svizzera, dove battè in finale lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il 23enne tennista romano affronta il serbo Laslo Djere, giustiziere del giovanissimo azzurro Sinner agli ottavi di finale. Berrettini ieri ha battuto in una partita molto sofferta l'uruguaiano Cuevas in tre set. Vicendo, Berrettini aggancerebbe la quarantesima posizione mondiale, che sarebbe il nuovo best ranking. Il tennis italiano è in un momento d'oro dopo la vittoria di Fabio Fognini all'Atp di Montecarlo che gli ha consentito di tornare numero 1 italiano al posto di Cecchinato.

DIRETTA FINALE

Primo set

Djere e Berrettini vincono ai vantaggi i primi due giochi nei quali erano al servizio. Break Berrettini al terzo game, conduce 2-1.

