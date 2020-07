Barazzutti: «Da lunedì Fognini tornerà ad allenarsi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le classifiche riviste sembrano pensate proprio per limitare i danni nel caso in cui non si possa giocare negli Stati Uniti. O che in tanti rinuncino ad affrontare il viaggio. «Andare negli States in questo momento è molto complicato -dice il capitano azzurro di Coppa Davis-. In Europa ti muovi. Puoi anche andare in macchina se vuoi, senza alcun tipo di rischio. L'America ha anche la frontiera chiusa. Si parla di organizzare dei charter, è una complicazione assurda. La mia sensazione è che i giocatori non ci vogliano andare (lo stesso Djokovic ieri si è dotto molto dubbioso n.d.r). È troppo pericoloso giocare in un Paese dove lasciano il coronavirus circoli tranquillamente. E poi, se ti ammali lì… addio. O comunque… arrivederci».L'obiettivo quindi è spostato sulla terra battuta: «Come ti dicevo, per Fabio la trasferta americana sarebbe comunque esclusa perché non ci sono i tempi per poterla preparare e arrivare competitivi. Ci alleneremo e ci prepareremo per la stagione sulla terra sperando che si possa giocare come previsto a Madrid, Roma e Parigi. Per poi magari proseguire la con stagione europea indoor, fino alle ATP Finals. Vedremo se il virus consentirà di portare avanti questo programma. Quello che posso dire di sicuro è che adesso Fabio sta bene. Ha accelerato la guarigione. Insomma tutto è a posto. Da lunedì si riparte. Con prudenza, sotto controllo dei medici ma con molta fiducia», conclude Barazzutti.