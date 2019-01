Australian Open, infinita Williams: batte al Halep e vola ai quarti

Prova di forza di Serena Williams, l'ex 'reginà del tennis mondiale, ha eliminato negli ottavi di finale degli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam, la n.1 del mondo Simona Halep. La tennista americana, vincitrice già in sette occasioni del Major aussie in corso di svolgimento sui campi in cemento del Melbourne Park, si è imposta col punteggio di 6-1, 4-6, 6-4 dopo un'ora e 47 minuti di gioco. La statunitense nei quarti affronterà Karolina Pliskova, numero 7 del seeding, vincitrice in due set sulla spagnola Garbine Muguruza. La Williams prosegue dunque la sua corsa verso il titolo, sarebbe il 24esimo in una prova dello Slam per l'americana. © RIPRODUZIONE RISERVATA