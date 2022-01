Australian Open, Tsitsipas: «Djokovic fa passare gli altri come stupidi»

«Ci sono due punti di vista: da una parte quasi tutti i giocatori sono completamente coperti dal vaccino e hanno seguito le regole per giocare il torneo. Dall'altro c'è qualcuno che ha preferito seguire la sua strada e che fa passare gli altri per stupidi». È il duro attacco a Novak Djokovic del tennista greco Stefanos Tsitsipas, intervenuto a una tv indiana. «Nessuno pensava di poter venire in Australia senza vaccinarsi e tenere conto dei protocolli. Ci vuole davvero molto coraggio per farlo ugualmente e mettere a rischio la partecipazione a un torneo del Grande Slam», prosegue. «Ha giocato con le sue regole e ha fatto quello che molti giocatori non hanno potuto fare soprattutto che la Atp ha annunciato i criteri per entrare nel Paese», conclude Tsitsipas.

