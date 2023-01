Australian Open, sorteggiati i tabelloni. Berrettini sfida subito Murray, plausibile il derby tra Sinner e Musetti

Lunedì prossimo, sui campi in cemento del Melbourne Park prenderà il via il primo slam dell'anno. Saranno sei gli azzurri nel tabellone principale degli Australian Open 2023: Jannik Sinner (#15) , Lorenzo Musetti (#17) e Lorenzo Sonego sono nella parte alta del tabellone, assieme a Rafa Nadal (testa di serie numero 1 in assenza di Alcaraz, infortunato alla coscia destra). Nella parte bassa ci saranno Matteo Berrettini (che all'esordio sfiderà Murray), Fabio Fognini e Mattia Bellucci (tennista di Busto Arsizio, classe 2001, qualificato per la prima volta allo Slam di Melbourne) con Casper Ruud seconda testa di serie. Tra le sfide plausibili ci sono due derby: Berrettni-Fognini e Sinner-Musetti. Saranno sei anche le azzurre: Elisabetta Cocciaretto sarà nella parte alta del tabellone, la stessa della numero 1 al mondo Swiatek. Lucia Bronzetti, Martina Trevisan, Camila Giorgi e Jasmine Paolini nella parte bassa, presidiata dalla tunisina Ons Jabeur.

Il debutto maschile

- Berrettini (#13) vs. Murray (SCO)

- Sinner (#15) vs. Edmund (GBR)

- Musetti (#17) vs. Harris (RSA)

- Bellucci (Q) vs. Bozi (FRA)

- Fognini vs. Kokkinakis (AUS)

Il debutto femminile

- Trevisan (#21) vs.Schmiedlova (Q, SVK)

- Cocciaretto vs. Rybakina (#22, KAZ)

- Stefanini (Q) vs.Maria (GER)

- Bronzetti vs.Siegemund (GER)

- Giorgi vs. Pavlyuchenkova (RUS)

- Paolini vs. Samsonova (#18, RUS)