Australian Open, strepitoso Nadal: è in finale, lasciando solo 6 game a Tsitsipas

Troppo forte Nadal per il Next Gen d'assalto Stefanos Tsitsipas. La Rod Laver Arena era piena di suoi scatenati connazionali. E tanti greci si erano anche radunati nella piazza del complesso di Melbourne Park dove si trova un mega schermo per seguire la semifinale tra il ventenne di Atene, protagonista della eliminazione di Federer, e Rafa. Bollori subito spenti: pregasi ripassare. Il mancino spagnolo, testa di serie numero due, ha sconfitto in tre veloci set Tsitsipas, 14esima testa di serie: 6-2 6-4 6-0 in meno di due ore con appena 14 errori gratuiti. Una prestazione mostruosa: una sola palla break annullata nel game finale. E un brusco ritorno alla realtà per il giovane greco, mai davvero in partita: solo una volta è arrivato a giocare i vantaggi sul servizio dello scatenato avversario. Nadal non gli ha concesso nulla, mettendolo in un angolino: una vera e propria lezione di tennis. Il 32enne maiorchino è in una forma fisica straordinaria nonostante sia rientrato a Melbourne dopo quattro mesi di assenza per i soliti problemi alle ginocchia. Sin qui non ha ceduto neppure un set e ora attende in finale il vincitore della sfida tra il numero uno del mondo Novak Djokovic e il francese Lucas Pouille, testa di serie numero 28.Titolo Slam e numero uno mondiale in palio nella finale degli Australian Open femminili. A giocarla saranno Petra Kvitova e Naomi Osaka. Nella semifinale della parte bassa del tabellone la ceca, ottava testa di serie, ha sconfitto per 7-6 (2) 6-0la statunitense Danielle Collins, numero 35 Wta, grande sorpresa del primo Slam della stagione. Il match, dal 4 pari del primo set, si è giocato con il tetto della Rod Laver Arena chiuso per il caldo che oggi incombe su Melbourne, con temperature oltre i 40 gradi: applicata dunque la "extreme heat policy". Nella sfida della parte alta, invece, la giapponese, testa di serie numero 4, si è imposta per 6-2 4-6 6-4 sull’altra ceca Karolina Pliskova, settima testa di serie. Per la Kvitova, 28enne mancina di Bilovec è la prima finale a Melbourne, la terza in uno Slam dopo quelle di Wimbledon 2014 e 2011 entrambe vinte. E' la prima tennista ceca in finale nello Slam Down Under dopo Jana Novotna nel 1991. Nel 2019 è imbattuta: a inizio stagione ha vinto a Sydney. Prima volta all’ultimo atto agli Australian Open anche per la 21enne di Osaka (è anche la prima tennista del Sol Levante in finale a Melbourne), la seconda in carriera in un Major dopo quella vinta lo scorso settembre agli US Open contro Serena Williams. Le due si giocheranno anche la prima posizione mondiale: lunedì la rumena Simona Halep sarà scavalcata.C'è anche un po' di azzurro agli Australian Open. Domani si sfideranno per un posto nella finale del torneo junior Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri. Musetti, 16 anni di Carrara e prima testa di serie, ha sconfitto per 7-6 (8) 7-5 lo spagnolo Nicolas Alvarez Varona, testa di serie numero 6. Zeppieri nei quarti ha superato sempre in due set il finlandese Otto Virtanen, testa di serie numero 3: 7-5 6-3. Comunque vada l'Italia avrà un rappresentante in finale.