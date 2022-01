Open d'Australia, Sinner vola agli ottavi: battuto in 4 set il giapponese Daniel, terrore degli italiani

SinnerJannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il ventenne altoatesino numero 10 del mondo e 11 del seeding, sconfigge il giapponese Taro Daniel, numero 120 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, 6-1 in due ore e 40 minuti. Taro Daniel era passato attraverso le qualificazioni (dove ha messo in fila tre italiani: Arnaboldi, Moroni e Caruso).