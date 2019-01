Australian Open, Seppi e Fabbiano eliminati al 3° turno. Avanza Federer

È finita al terzo turno l'avventura di Andreas Seppi e Thomas Fabbiano agli Australian Open di tennis. Il 34enne altoatesino è stato infatti battuto ed eliminato dall'americano Frances Tiafoe (39), autore di una rimonta straordinaria. Partita ricca di colpi di scena, a tratti entusiasmante e spettacolare, ma alla fine portata a casa dal giovanissimo statunitense. Tiafoe ha vinto con il punteggio di 6-7, 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 Fuori anche Fabbiano: il 29enne di San Giorgio Ionico, numero 102 della classifica mondiale e alla terza partecipazione al Major australiano dove non aveva mai superato il primo turno, si è arreso al bulgaro Grigor Dimitrov, numero 21 del mondo, che a Melbourne vanta la semifinale del 2017 e due quarti (2014 e 2018). Dimitrov ha vinto con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 6-4 in poco più di due ore di gioco. Domani in campo Fabio Fognini, terzo italiano rimasto in gara agli Aus Open, contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta.



Il fuoriclasse svizzero Roger Federer ha vinto la sua terza partita agli Australian Open di tennis senza perdere un set e approdando in modo trionfale agli ottavi di finale. Nella notte italiana il numero tre del mondo ha battuto per 6-2 7-5 6-2 l'americano Taylor Fritz,numero 50 della classifica mondiale. «Volevo partire in maniera convincente contro un giocatore che può essere pericoloso e mi sono sentito davvero bene in campo» - ha detto Federer dopo la partita. Prosegue quindi spedita la corsa del campione in carica, a caccia del fatidico titolo numero 100 in carriera e del 21esimo trionfo in un Major. Federer si giocherà un posto nei quarti con il greco Stefanos Tsitsipas, numero 15 del ranking, che ha raggiunto per la prima volta gli ottavi a Melbourne - seconda in uno Slam dopo Wimbledon 2018 - superando con il punteggio di 63 36 76(7) 64 il georgiano Nikoloz Basilashvili (20). Ottavi raggiunti anche per il ceco Thomas Berdych, numero 57 del mondo, che ha rispedito a casa l'argentino Diego Schwartzman (19), dopo aver fatto fuori al primo turno anche un altro dei favoriti di Melbourne, il britannico Kevin Anderson (14).

Ultimo aggiornamento: 10:57

