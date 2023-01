Polemica all'Australian Open, il padre di Djokovic fotografato con i sostenitori russi, tra bandiere pro-Putin e sostegno alla guerra

Una nuova polemica investe l'Australian Open di Novak Djokovic: nella giornata di ieri il padre del campione serbo ha preso parte ad una breve manifestazione filo-russa, sui gradini fuori dalla Rod Laver Arena, dopo la vittoria nei quarti di finale del figlio sul russo Andrey Rublev. Srdjan Djokovic è stato immortalato accanto ad un gruppo di tifosi che sventolavano bandiere con il volto di Vladimir Putin, cantando cori di gemellaggio tra Serbia e Russia, inneggiando alla guerra. In un video, pubblicato su Youtube da un canale filo-russo, il padre del tennista si mostra accanto ad un uomo con indosso una maglietta marchiata con il simbolo della Z, tra sorrisi e pose fotografiche. «Lunga vita ai russi», è quanto si sente dire da Djokovic Senior nella sua lingua madre. L'episodio avviene dopo che nella settimana scorsa l'ambasciatore ucraino in Australia e Nuova Zelanda, Vasyl Myroshnychenko, aveva chiesto un intervento per la presenza di numerose bandiere con il volto di Putin e il simbolo Z, che avevano attirato l'attenzione dei media durante la partita tra l’ucraina Kateryna Baindl e la russa Kamilla Rakhimova. Al momento nessun chiarimento da parte dello staff del tennista, impegnato domani nella semifinale contro Paul.