Australian Open, Fognini batte Thompson al supertiebreak e vola al terzo turno. Berrettini e Sinner out

Fabio Fognini vola al terzo turno degli Australian Open. Il tennista ligure ha battuto l'australiano Thompson in 5 set per 7-6, 6-1, 3-6, 4-6, 7-6 (10-4). Intanto Matteo Berrettini e Jannik Sinner dicono addio agli Australian Open al secondo turno. Nulla da fare per Berrettini, numero 8 del ranking mondiale, che arriva ad un passo dalla rimonta clamorosa contro lo statunitense Tennys Sandgren ma costretto ad arrendersi col punteggio di 7-6 (9-7), 6-4, 4-6, 6-2, 7-5 dopo 3 ore e 27 minuti di gioco all'americano n.100 del ranking Atp. Si ferma al secondo turno del torneo in cemento in corso di svolgimento a Melbourne anche il cammino di Sinner, il tennista altoatesino dice addio alla prima prova stagionale dello Slam cedendo 6-4, 6-4, 6-3 all'ungherese Marton Fucsovics.



Ultimo aggiornamento: 14:19

