Australian Open, Fognini se la vedrà con Munar, Cecchinato con Krajinovic

Sono cinque i tennisti italiani al via nel tabellone principale degli Australian Open maschili, primo Slam della stagione in programma da lunedì 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, nella metropoli australiana. Esordio complicato per Matteo Berrettini, numero 52 del ranking mondiale, alla seconda partecipazione di fila allo Slam australiano. Il 22enne romano sfida al primo turno il greco Stefanos Tsitsipas, numero 15 Atp. Lo spagnolo Jaume Munar, numero 74 Atp, sarà invece l'avversario d'esordio per Fabio Fognini, numero 13 del ranking mondiale e 12esima testa di serie. Andreas Seppi, numero 37 Atp, che disputa per la quattordicesima volta il primo Slam dell'anno dove ha raggiunto in quattro occasioni gli ottavi ha pescato un giocatore che figura nel seeding, ovvero lo statunitense Steve Johnson, numero 33 del ranking e 31esima testa di serie. Cliente ostico all'esordio anche per Marco Cecchinato, numero 18 della classifica mondiale e 17esimo favorito del seeding, alla seconda presenza nel main draw a Melbourne e ottava in un Major, che sarà opposto al serbo Filip Krajinovic, attualmente numero 92 Atp ma nell'aprile scorso arrivato al 26° posto del ranking. È infine rappresentato da un «padrone di casa» il primo ostacolo di Thomas Fabbiano, numero 100 Atp, alla terza partecipazione al Major australiano dove però non ha mai superato il primo turno. Il 29enne pugliese di San Giorgio Jonico proverà a sfatare il tabù affrontando Jason Kubler, 25enne di Brisbane, numero 131 del ranking e in gara con una wild card.

© RIPRODUZIONE RISERVATA