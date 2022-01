Sinner, Flavia Pennetta lo consola dopo il K.O. agli Australian Open: «Il futuro è suo»

La sconfitta di Jannik Sinner ai quarti di finale degli Australian Open ha lasciato l'amaro in bocca al giovane altoatesino, il quale può trovare però nelle parole di una grande del tennis italiano parole di conforto. Flavia Pennetta, vincitrice degli US Open 2015, ha commentato così il k.o. del n.10 del mondo: «La sconfitta di oggi contro Stefanos Tsitsipas fa parte del processo di crescita di Jannik: perdere contro un campione come il greco è normale. Ha tre anni più del nostro giocatore e molta più esperienza avendo già giocato una finale Slam. Non esce assolutamente ridimensionato, il futuro è suo». La campionessa brindisina ha poi aggiunto: «Sinner ha tutti i colpi per arrivare a battere Tsitsipas e vincere un titolo dello Slam. Deve solo irrobustirsi fisicamente e acquisire esperienza. Non dimentichiamoci che ha vent'anni, sarà sicuramente arrabbiato ma deve essere soddisfatto del suo torneo e continuare a lavorare come sta facendo. I risultati arriveranno di conseguenza». Lo riferisce l'Adnkronos.

