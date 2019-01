Australian Open, Djokovic in finale contro Nadal: travolto Pouille in 3 set. Musetti nella finale junior

Se Nadal aveva impressionato nella semifinale dominata contro il Next Gen Tsitsipas, altrettanto ha fatto Djokovic con il francese Lucas Pouille: 6-0 6-2 6-2 in meno di due ore. Il dato che più impressiona è quello degli errori gratuiti commessi dal 31enne serbo: appena 5. Mostruoso. Poco da dire su una partita che di fatto non è mai cominciata: meglio definirla un allenamento in cui Pouille ha fatto la parte dello sparring partner. E si trattava di una semifinale Slam. Un Djokovic praticamente perfetto quanto a solidità e profondità di colpi, ha fatto suo in 23 minuti il primo set (6-0) mettendo subito in chiaro chi comandava in campo. Il francese ha rotto finalmente il ghiaccio (1-1) grazie a due passanti di diritto incrociati da applausi, però nel quarto game il terzo doppio fallo gli è costato ancora il break, che ha indirizzato anche il secondo parziale dalla parte del serbo. Nel game di apertura del terzo set il tennista di Belgrado si è trovato per la prima volta sul 15-30 al servizio, ma con tre punti di fila ha rimesso le cose a posto. E nel quarto gioco ha centrato il break che lo ha lanciato verso il traguardo.



Domenica dunque gli Australian Open avranno la finale tra il numero uno del mondo Djokovic e il numero due Nadal. Sarà la 53esimo puntata della rivalità fra i due campioni con Nole in vantaggio 27-25. Non si affrontano in una finale Slam dal Roland Garros 2014, quando sulla terra rossa vinse Rafa. Parigi è il regno del mancino spagnolo, come Melbourne, dove si gioca sul cemento, è quello di Djokovic, che ha conquistato sei titoli in Australia e punta a calare il settebello per diventare il recordman assoluto di trionfi down under, primato che attualmente condivide con Roger Federer e Roy Emerson



Gloria anche per gli azzurrini nel torneo junior. Lorenzo Musetti ha centrato la seconda finale Slam consecutiva dopo quella agli US Open 2018. Il 16enne di Carrara, prima testa di serie, si è aggiudicato il derby azzurro nella semifinale degli Australian Open junior battendo in due set Giulio Zeppieri, 17 anni di Latina: 6-2 6-4 in un'ora e nove minuti. Musetti è il primo azzurrino che raggiunge la finale junior a Melbourne. Thomas Fabbiano nel 2007 e Filippo Baldi nel 2013 si erano fermati in semifinale. Nella notte italiana affronterà lo statunitense Emilio Nava, 17 anni e 13esima testa di serie.

