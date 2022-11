L'Australia concede il visto a Djokovic: il serbo parteciperà agli Open 2023

Martedì 15 Novembre 2022, 11:58

L'ex numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic otterrà un visto per partecipare agli Australian Open 2023, nonostante sia stato espulso dal paese lo scorso gennaio a causa della sua decisione di non vaccinarsi contro il Covid. Il governo australiano ha deciso di concedere un visto al serbo, nove volte vincitore dell'Australian Open, come ha riferito l'emittente nazionale ABC e altri media. Lo scorso anno Djokovic è stato trattenuto al suo arrivo a Melbourne dalle autorità locali e poi espulso poco prima dell'inizio del torneo.