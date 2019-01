Auckland, Venus Williams ai quarti

Venus Williams si qualifica per i quarti di finale del torneo Wta di Auckland, in Nuova Zelanda. Nella sfida di secondo turno la 38enne di Lynwood, numero 39 Wta e sesta testa di serie, ha superato 6-4, 6-3 nel derby statunitense Lauren Davis, numero 173 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card. Prossima avversaria per «Venere» la vincente del match tra la danese Caroline Wozniacki, numero 3 Wta e prima favorita del seeding, e la canadese Bianca Andreescu, 18 anni, numero 152 Wta, proveniente dalle qualificazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA