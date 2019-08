Atp, Djokovic resta leader davanti a Nadal e Federer, Fognini nella top ten. Osaka prima delle donne

Novak Djokovic leader del ranking Atp. Il serbo resta in vetta della classifica anche questa settimana davanti allo spagnolo Rafael Nadal, fresco vincitore a Montreal, e allo svizzero Roger Federer. Completano la top-10 l'austriaco Dominic Thiem, il giapponese Kei Nishikori, il tedesco Alexander Zverev (che guadagnano una posizione rispetto alla settimana scorsa), il greco Stefanos Tsitsipas, che ne perde due, i due russi Daniil Medvedev (finalista a Montreal) e Karen Khachanov e Fabio Fognini che, grazie ai quarti di finale raggiunti nella Rogers Cup, torna in top ten. La top ten Atp, tra parentesi la posizione della scorsa settimana: 1. (1) Novak Djokovic (Srb) 12.325 punti; 2. (2) Rafael Nadal (Spa) 7.945; 3. (3) Roger Federer (Svi) 7.460; 4. (4) Dominic Thiem (Aus) 4.925; 5. (6) Kei Nishikori (Jap) 4.040; 6. (7) Alexander Zverev (Ger) 4.005; 7. (5) Stefanos Tsitsipas (Gre) 3.455; 8. (9) Daniil Medvedev (Rus) 3.230; 9. (8) Karen Khachanov (Rus) 2.890; 10. (11) Fabio Fognini (Ita) 2.555.



LE DONNE

Cambio della guardia in vetta alla classifica mondiale femminile: torna prima la giapponese Naomi Osaka che scalza Ashleigh Barty dopo sette settimane di dominio. Terza la ceca Karolina Pliskova, stabili Simona Halep, Kiki Bertens, Petra Kvitova e Elina Svitolina. L'unica altra variazione nella top 10 la crescita di Serena Williams che con la finale di Toronto si porta in ottava posizione relegando in decima la connazionale Sloane Stephens. Recupera una posizione Camila Giorgi in classifica: la 27enne marchigiana è adesso al numero 51, confermandosi la prima delle tenniste azzurre. Un passo indietro per Jasmine Paolini, numero 119, e per Giulia Gatto Monticone, ora numero 157, mentre è stabile Martina Trevisan al 165esimo posto. Scivola di quattro gradini Martina Di Giuseppe (n.183). La top 10 Wta, tra parentesi la posizione della scorsa settimana: 1. (2) Naomi Osaka (Jap) 6.417 punti; 2. (1) Ashleigh Barty (Aus) 6.256; 3. (3) Karolina Pliskova (R.Ceca) 6.185; 4. (4) Simona Halep (Rom) 5.223; 5. (5) Kiki Bertens (Ola) 5.120; 6. (6) Petra Kvitova (R.Ceca) 4.780; 7. (7) Elina Svitolina (Ucr) 4.577; 8. (10) Serena Williams (Usa) 3.995; 9. (9) Aryna Sabalenka (Blr) 3.565; 10. (8) Sloane Stephens (Usa) 3.189.

