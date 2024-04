Atp Montecarlo: Nardi supera Muller, Musetti sfida Fritz. Tutti gli italiani in campo

E' iniziato il Masters 1000 di Montecarlo e naturalmente i riflettori sono puntati su Jannik Sinner che arriva da testa di serie N°2, alle spalle di Novak Djokovic. In attesa che l'altoatesino scenda in campo nella giornata di martedì 9 aprile, sono già due gli italiani impegnati nel torneo del Principato.

Arnaldi vince contro Muller

Nella partita di qualificazioni Luca Nardi ha avuto la meglio sul francese Alexandre Muller, chiudendo il match in tre set (3-6, 6-4, 6-4).

L'azzurro scenderà in campo domani, lunedì 8 aprile, a partire dalle ore 10 contro l'australiano O'Connell.

Musetti contro Fritz

L'altro azzurro in campo oggi a Montecarlo è Lorenzo Musetti che alle ore 18 scenderà in campo contro lo statunitense Taylor Fritz. Match valido per i trentaduesimi di finale del torneo del Principato dove l'azzurro classe 2002 punta ad andare avanti.

Arnaldi- Ruusuvuori: match annullato

Non scenderà oggi in campo Matteo Arnaldi che è stato sorteggiato nel tabellone del Principato con Emil Ruusuvuori, che però ha dato forfait nella mattinata odierna e non sarà dunque del torneo. Non sono ancora chiare le motivazioni per cui il numero 65 al mondo abbia scelto di alzare bandiera bianca. Cambia quindi l'avversario di Arnaldi che sfiderà un lucky loser, un giocatore uscito sconfitto dal turno decisivo delle qualificazioni. L'attuale N°35 al mondo conoscerà il nome del suo avversario soltanto nella giornata di domani.