ATP Melbourne 2, Sonego e Cecchinato sconfitti all'esordio. Ok Travaglia

Nell'attesa degli Australian Open, l'anno per Lorenzo Sonego inizia nel modo peggiore. Il tennista piemontese esce subito di scena dal Murray River Open (Atp Melbourne 2), perdendo in tre set contro la "wild-card" australiana Jason Kubler, per 3-6, 6-3, 6-4.

Ha vinto, invece, Stefano Travaglia, che era opposto allo spagnolo Roberto Cerballes Baena: 2-6, 7-5, 7-6 (7-2) il punteggio a favore dell'italiano. Sconfitta all'esordio anche per Marco Cecchinato: il siciliano si è arresto all'ungherese Marton Fucsovics, n.55 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-6, 6-3.

Nel torneo Wta 500 Gippsland Trophy, dotato di un montepremi di 565.530 dollari, anche in questo caso nell'attesa degli Australian Open, Jasmine Paolini batte la cinese Wang Yang Zhaoxuan per 3-6, 7-5, 6-4, dopo averle annullato due match-ball. Nel 500 Warra Valley Classic avanza Camila Giorgia (6-4, 6-3) sulla francese Clara Burel. Fuori, invece, Elisabetta Cocciaretto, sconfitta per 6-2, 6-2 dalla ceca Carolina Piskova.

