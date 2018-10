Paolo Lorenzi ha superato il primo turno del 'Ciudad de Guayaquil', torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 50 mila dollari in corso sui campi in terra rossa di Guayaquil, in Ecuador. Il 36enne senese, numero 116 del ranking mondiale e quinta testa di serie, ha superato 6-4, 6- 7 (6-8), 7- 6 (7-5), dopo quasi tre ore di lotta, l'uruguaiano Martin Cuevas, numero 286 Atp, proveniente dalle qualificazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA