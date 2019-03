Atp Finals, via libera all'iter per il finanziamento rapido: Torino torna a sperare

Torino torna a sperare. La commissione Cultura e Istruzione della Camera ha infatti approvato all'unanimità il provvedimento che dispone l'iter rapido per la legge di finanziamento per sostenere la candidatura del capoluogo piemontese come paese ospitante delle Atp Finals di tennis, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025. Lo hanno annunciato Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e la deputata torinese del Carroccio Elena Maccanti. «È un altro passo, fondamentale - dicono - La proposta dovrà ora essere vagliata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi. Siamo fiduciosi, i tempi ci sono». In corsa con Torino ci sono Londra, Manchester, Singapore e Tokyo: la decisione dell'Atp è attesa entro il 14 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA