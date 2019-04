​Appendino: «Torino is in!». Djokovic: «Giocatori felici, spero di esserci»

Felice, felicissima la sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta l'assegnazione a Torino delle Atp Finals di tennis che si svolgeranno nel capoluogo piemontese dal 2021 al 2025. 'Torino is in!' twitta Appendino con a fianco l'icona di una coppa. «La chiave del successo di Torino - sottolinea la prima cittadina - non risiede solo nella qualità di una proposta eccellente e innovativa, ma dobbiamo tenere conto che un ruolo fondamentale e un contribuito determinante al buon esito della candidatura italiana è stato assicurato dal sostegno, dall'impegno e dalla capacità di 'fare squadra'». «Fare squadra - aggiunge - da parte delle istituzioni locali, Città di Torino, Regione Piemonte e Camera Commercio, di quelle sportive, dalla Federazione Italiana Tennis in primo luogo al Coni e a Sport e Salute,del Governo e dell'Istituto per il Credito Sportivo e, non ultimo, dal coinvolgimento di associazioni, enti e imprese del nostro territorio», aggiunge Appendino. «Le Atp Finals - ricorda la sindaca Chiara Appendino - sono un evento sportivo prestigioso, di grande richiamo e rappresentano una delle proposte tennistiche più attese a livello mondiale». Per poter ospitare le Atp Finals, Torino ha dovuto superare una concorrenza nutrita e costituita da alcune tra le più grandi metropoli mondiali. Nello scorso dicembre erano state trentanove le città che avevano presentato la propria candidatura, di queste ne erano state poi scelte cinque (oltre a Torino, Londra che è sede dal 2000 e fino all'edizione del prossimo gennaio, Manchester, Singapore e Tokyo) da inserire in una short list da cui scegliere la host city dal 2021 al 2025.

Ultimo aggiornamento: 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA