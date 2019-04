Atp Finals, Appendino: «Sono emozionata». Valente: «Per l'Italia il punto più bello»

Proposta di candidatura eccellente e innovativa e capacità di fare squadra. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta l'assegnazione a Torino delle Atp Finals di tennis che si svolgeranno nel capoluogo piemontese dal 2021 al 2025. 'Torino is in!' twitta Appendino con a fianco l'icona di una coppa. «La chiave del successo di Torino - sottolinea la prima cittadina - non risiede solo nella qualità di una proposta eccellente e innovativa, ma dobbiamo tenere conto che un ruolo fondamentale e un contribuito determinante al buon esito della candidatura italiana è stato assicurato dal sostegno, dall'impegno e dalla capacità di 'fare squadrà». «Fare squadra - aggiunge - da parte delle istituzioni locali, Città di Torino, Regione Piemonte e Camera Commercio, di quelle sportive, dalla Federazione Italiana Tennis in primo luogo al Coni e a Sport e Salute,del Governo e dell'Istituto per il Credito Sportivo e, non ultimo, dal coinvolgimento di associazioni, enti e imprese del nostro territorio», aggiunge Appendino.



«Le Atp Finals - ricorda la sindaca Chiara Appendino - sono un evento sportivo prestigioso, di grande richiamo e rappresentano una delle proposte tennistiche più attese a livello mondiale». Per poter ospitare le Atp Finals, Torino ha dovuto superare una concorrenza nutrita e costituita da alcune tra le più grandi metropoli mondiali. Nello scorso dicembre erano state trentanove le città che avevano presentato la propria candidatura, di queste ne erano state poi scelte cinque (oltre a Torino, Londra che è sede dal 2000 e fino all'edizione del prossimo gennaio, Manchester, Singapore e Tokyo) da inserire in una short list da cui scegliere la host city dal 2021 al 2025.



Sono emozionata: è un sogno su cui abbiamo lavorato e che oggi è diventato realtà

. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta così l'assegnazione delle Atp Finals al capoluogo piemontese in un video su Facebook.



«Game, set e match per Torino e l'Italia: la città ospiterà le Atp Finals dal 2021 al 2025. Abbiamo segnato il punto più bello grazie a un lavoro instancabile e silenzioso che va avanti da mesi e che ha permesso a Torino di vincere su 40 contendenti». Simone Valente, sottosegretario M5S alla presidenza del consiglio si è battuto moltissimo perché le Atp Finals ricevessero dal governo tutto il sostegno necessario e ora dunque esulta per la scelta. «C'erano in campo Londra, Manchester, Singapore e Tokyo e l'Italia ha dimostra di essere un Paese in grado di competere alla pari con le grandi potenze mondiali - ha sottolineato Valente -. Il gioco di squadra e le sinergie che abbiamo creato a tutti i livelli con la Fit, l'Istituto di Credito Sportivo, il Comune di Torino e il Governo hanno permesso di portare a casa un risultato nel quale non abbiamo mai smesso di credere. E questo rappresenta un esempio di lavoro sistemico positivo per tutto il Paese».

Una prima volta che per tutti ha il sapore della doppia vittoria: nessuno mai aveva provato a portare un torneo di tennis così prestigioso nel nostro Paese - conclude il sottosegretario -. Noi, a differenza di altri, ci abbiamo provato, creduto fortemente e alla fine ci siamo riusciti. Grazie a quanti non hanno mai smesso di lavorare per questa vittoria del tennis e dell'Italia»: lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simone Valente

«Le Atp Finals sono l'evento più grande e prestigioso che abbiamo nell'Atp. È un torneo che storicamente si è spostato in varie sedi e quindi sono molto felice di vederlo trasferirsi a Torino dal 2021». Così il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo e presidente dell' Atp Player Council, commentando l'assegnazione al capoluogo piemontese delle Atp Finals dal 2021 al 2025. «Mancano ancora alcuni anni, ma so che i giocatori saranno molto entusiasti di gareggiare lì, e spero anche di essere parte di quello che sarà un evento molto speciale», aggiunge il campione di Belgrado.

